Encore des places pour visiter le moulin à eau de Laperrière !





Celui fixé à 9h30 affiche complet. À l’occasion de cette journée, le guide conférencier de Saint-Paul et l’éco-garde animateur de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul vous proposent un nouveau regard sur le site du moulin à eau, lieu de rencontre entre la nature et l’homme.



Roue hydraulique, vestiges maçonnés d’anciens entrepôts se mêlent à une végétation typique des zones humides. Ville d’art et d’histoire, Saint-Paul met à l’honneur la journée du patrimoine de pays et des moulins.



La manifestation s’inscrit dans le cadre de la valorisation du “petit patrimoine” ou patrimoine rural afin d’améliorer sa notoriété et encourager une prise de conscience pour le protéger et le transmettre aux générations futures.



“Naturellement durable”, tel est le thème de la 22ème édition de cette journée instructive. Un thème pertinent pour faire reconnaître le patrimoine culturel mais aussi naturel, en référence au développement durable.



Le patrimoine du pays y répond parfaitement en préservant nos paysages sans s’opposer à l’innovation. Ce moulin à eau regorge de nombreux secrets de l’histoire et contient la source d’une eau limpide, fraîche et saumâtre connue depuis l’installation des premiers Réunionnais.



Lieu, date, horaires : Moulin à eau de Laperrière – Chemin du Tour des Roches, Samedi 22 juin, de 9h30 à 11h – de 13h30 à 15h Tarif : Gratuit Contact : 02 62 34 49 20, patrimoine.culturel@mairie- saintpaul.fr

