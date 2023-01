Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Encore des places pour inscrire les ados au Vac’ado Les vacances se poursuivent ! La Ville de Saint-Paul propose à nouveau le dispositif “Vac’Ado”. Il reste encore des places pour inscrire à ce stage les adolescent·es âgé·es de 11 à 17 ans.



À Saint-Paul, on compte 11 628 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Fidèle à sa politique jeunesse ambitieuse, la Municipalité de Saint-Paul aspire à créer les conditions optimales d’apprentissage, d’opportunités, d’expériences qui permettent aux jeunes de développer des connaissances, des aptitudes et des compétences.

Accompagner nos jeunes, nos pépites, nos talents, les futurs adultes de demain, favorise leur bien-être, leur indépendance mais aussi la citoyenneté, le développement de l’esprit critique et les relations intergénérationnelles. Cette finalité conditionne toutes les actions déployées en faveur de ce public.

La seconde édition des “Vac’ado” s’inscrit dans ce contexte. Ces stages d’une semaine se tiennent durant cinq jours. Les ados découvrent ainsi les activités de plein-air, le numérique et les autres activités artistiques. 300 ados participent à ces six séjours.

Du 2 au 6 janvier 2023 au Gymnase Saint-Paul Centre et à l’Ecole de l’Hermitage-les-Bains

Du 9 au 13 janvier 2023 au Gymnase du Guillaume et au Gymnase de Plateau Caillou

Du 16 au 20 janvier au Gymnase Win Lime Bois-de-Nèfles et au Gymnase de Vue Belle

Un grand rassemblement, la "Méga Beach Party", se déroulera le mercredi 21 janvier 2023 pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, de 9 heures à 15 heures, sur la plage des Aigrettes à Cap Homard. Pour y participer, il faut obligatoirement s'inscrire car les places sont limitées. Six stages sont ainsi mis en place dans les différents Bassins de vie du territoire en janvier 2023. Les inscriptions continuent ! Si vous avez besoin de plus d'informations ou de renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 48 21 et envoyer un mail à l'adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).





