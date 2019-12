A la Une ... Encore des perturbations à prévoir lundi Les jours se suivent et se ressemblent... les parents vont une nouvelle fois devoir prendre leur dispositions ce lundi 16 décembre. Suite à un nouvel appel à la grève, des perturbations sont attendus dans les services de plusieurs communes de l'île.

Saint-Paul : Perturbations à prévoir dans les écoles ce 16 décembre

Suite au préavis de grève nationale, relayée à La Réunion, la ville de Saint-Paul communique les modalités d’accueil dans les écoles pour ce lundi 16 décembre 2019.

Le service de restauration scolaire sera maintenu pour les élèves présents. Le transport pour les sorties pédagogiques, sportives et les classes de découverte sera aussi assuré.

Concernant l’activité périscolaire, il faut vous rapprocher de l’association présente au sein de votre établissement. Rapprochez-vous également de votre structure d’accueil pour les crèches.

Pour chaque école élémentaire, maternelle, primaire mais aussi privée, les parents sont invités à s'informer directement auprès de leurs établissements respectifs. Pour les transports scolaires, nous vous invitons à directement contacter le Territoire de la Côte Ouest afin d'obtenir des réponses sur ce point précis.

Le point sur les transports scolaires dans l’Ouest pour ce lundi 16 décembre

Les parents d’élèves des communes du Territoire de la Côte Ouest sont informés que les transports scolaires fonctionneront normalement ce lundi 16 décembre 2019 sauf pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires de La Possession.

Les transports scolaires pour les collèges et les lycées fonctionneront aux horaires habituels.

Il est demandé aux familles concernées de prendre leurs dispositions.

Nous invitons fortement les parents à s’assurer de la présence des enseignants avant de déposer les enfants compte tenu de la forte hausse d’intention de grève entre 100% et 80%.



VILLE :

Sauf cas exceptionnel, à priori : sont assurés la restauration scolaire,

le périscolaire matin et soir, nous invitons les parents à vérifier la présence effective du personnel avant de déposer leur enfant.

Nous vous tiendrons informés en cas contraire au plus tôt le matin même.



Le transport scolaire est assuré.



CRECHE :

Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.

Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :

Ile aux enfants : 0262 35 05 74

Raisin Marine : 0262 34 65 60

Lou Kasyet : 0262 44 74 42

Zarlor : 0262 44 74 41

Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40



Saint-Pierre : Compte-tenu de la poursuite du mouvement de grève national lundi 16 décembre 2019, et face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le Service Minimum d’Accueil sur l’ensemble des écoles.

De même, les services de restauration scolaire et de surveillance méridienne risquent de connaître des perturbations.

Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.







