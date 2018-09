Encore des difficultés de broyage des cannes à Bois Rouge

Les semaines se suivent et toujours la même situation à Bois Rouge.



Hier nous avions eu quelques soupçons concernant les difficultés de Albioma et l’information vient de tomber l’ensemble des centres de réception de l’EST seront fermés à 11H00.



D’après Bois Rouge il reste 8000 tonnes à broyer.



Au vue de la situation il n’y aura plus de livraison d’ici la fin de la semaine. C’est toujours des difficultés pour les planteurs en effet, les mois qui arrivent se sont les plus difficiles « chaleur, fort ensoleillement et pluie ».



Nous attendons un effort du côté usinier pour réceptionner toutes les cannes.



Frédéric VIENNE dénonce cette situation de dépendance à un seul acheteur de nos cannes et pointent les limites de la filière sous cette forme.