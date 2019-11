A la Une ... Encore des averses mardi après-midi mais pas pour tout le monde

Prévisions pour la nuit du 25 au 26 Novembre



➡️ La moitié Sud de l'île reste exposée à des averses potentielles d'intensité faible à modérée.



➡️ Ailleurs la nuit est calme. La couverture nuageuse se délite graduellement.



🎏 La nuit est pratiquement déventée.



🌊 La mer est peu agitée dans l'ensemble.



🌡️ La douceur nocturne résiste. Les températures minimales restent assez largement au dessus des 20° sur le littoral.

Il fait doux à Cilaos et même à Bourg Murât. Le volcan et le Maïdo ne dérogent pas à la règle. Le thermomètre ne devrait pas s'aventurer en dessous de 10°.



Prévisions pour le mardi 26 Novembre



Encore quelques bonnes averses bienvenues l'après-midi dans les hauts du Sud.



➡️ Le début de matinée propose un soleil assez généreux assez rapidement mis à mal sur les pentes par les développements nuageux. Ces derniers précipitent déjà localement en fin de matinée. Le soleil domine encore sur le littoral.



➡️ L'après-midi le temps humide prévaut dans les hauts notamment ceux de l'Ouest et du Sud. Quelques grains sont appréciés dans les hauts de Trois Bassins, vers Colimaçons ou les Avirons. L'après déjeuner est probablement humide aussi sur les terres du Sud sauvage. Des débordements pluvieux touchent ponctuellement les côtes Sud-Ouest et Sud-Est.

Sur le littoral de la moitié Nord les éclaircies offrent une résistance têtue et les jardins restent secs pour la plupart.



🎏Les vents de Nord-Est offrent quelques modestes rafales vers le Port et Sainte Rose le matin. Ailleurs les brises sont établies.

Le petit vent de Nord-Est a même tendance à s'essouffler l'après-midi.



🌊La mer est favorable restant peu agitée dans l'ensemble.

Température du lagon: entre 26° et 27°.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent légèrement les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h29 le 26 -- Coucher du soleil : 18h41 le 26



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.6 hectoPascals. ➡️propose un soleil assez généreux assez rapidement mis à mal sur les pentes par les développements nuageux. Ces derniers précipitent déjà localement en fin de matinée. Le soleil domine encore sur le littoral.➡️le temps humide prévaut dans les hauts notamment ceux de l'Ouest et du Sud. Quelques grains sont appréciés dans les hauts de Trois Bassins, vers Colimaçons ou les Avirons. L'après déjeuner est probablement humide aussi sur les terres du Sud sauvage. Des débordements pluvieux touchent ponctuellement les côtes Sud-Ouest et Sud-Est.Sur le littoral de la moitié Nord les éclaircies offrent une résistance têtue et les jardins restent secs pour la plupart.de Nord-Est offrent quelques modestes rafales vers le Port et Sainte Rose le matin. Ailleurs les brises sont établies.Le petit vent de Nord-Est a même tendance à s'essouffler l'après-midi.est favorable restant peu agitée dans l'ensemble.Température du lagon: entre 26° et 27°.D'une manière générale les températures dépassent légèrement les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 26 --18h41 le 26🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Saint-Louis 30 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 25 Salazie 25

Tendances pour le mercredi 27 Novembre Temps chaud. Moins humide que les jours précédents l'après-midi.



➡️ Le soleil matinal favorise la montée rapide du mercure. L'ennuagement est classique dans l'intérieur et sur les pentes à la mi-journée. L'après-midi des averses sont observées mais elles sont moins généreuses que celles des jours précédents.

Le bleu sur la côte bat en retraite en fin d'après-midi mais souvent en vain car les débordements pluvieux sont plutôt rares.



🎏 Le vent est plus que modeste.



🌊 La mer est belle à peu agitée.





Analyse de la situation de surface cet après-midi



PATRICK HOAREAU Lu 834 fois







Dans la même rubrique : < > Retours de pique-nique: 14 infractions relevées par les gendarmes Empêche empêche caria-là fait son ti caloubadia ! "Les insectes, ces héros méconnus"