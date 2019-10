Encore des averses en soirée mais le temps devient nettement plus sec jeudi et vendredi

REUNION

2019 OCTOBRE 23 07h50un train de houle touche les côtes Sud et Ouest dans la nuit de mercredi à jeudi et atteint son pic dans l'après midi de jeudi avec une hauteur moyenne maximale comprise entre 3m et 3m50. METEO FRANCEEn début de soirée des averses persistent encore principalement sur les régions Nord et Est. Elles cessent en seconde partie de nuit.Sur le reste de l'île la couverture nuageuse se déchire plus rapidement et annonce une nuit calme et souvent étoilée.Les températures minimales sont douces . Elles sont comprises entre 8° et 10° pour les plus fraîches au Maïdo ou encore au volcan.Elles sont supérieures à 20° sur le littoral.Une houle de Sud-Ouest atteint les rivages Sud et Ouest et grossit en cours de nuit pour atteindre son pic jeudi.Jeudi matin est promis à un bel ensoleillement quasi général. Des nuages s'aventurent sur les rivages et les premières pentes de l'Est de l'île mais restent peu actifs.Des nuages se développent dans l'intérieur et sur les pentes dans le courant de la matinée mais leur extension verticale reste modeste si bien que les reliefs au dessus de 1500m bénéficient de larges éclaircies tout au long de la journée.les éclaircies sont non négligeables dans l'intérieur.Les pentes Ouest et Sud sont les moins dégagées avec quelques averses isolées toujours possibles.De larges éclaircies résistent sur le littoral des régions Est et Nord. A l'inverse les avancées nuageuses sont plus notables sur les côtes Ouest et Sud.Les températures maximales sont assez homogènes et plutôt chaudes voyageant entre 28° et 30° sur le littoral, 30° dans la région de Saint Gilles ou vers le Port ( voir détails ci-dessous).de Nord-Est retrouve un nouveau souffle se manifestant en rafales(60km/h) vers la Possession et le Port et dans la région de Saint Philippe.Des rafales sont aussi probables vers la Plaine des Cafres.est forte sur les côtes Sud et Ouest . Le train de houle arrivé la nuit précédente atteint son pic dans l'après midi avec une hauteur moyenne maximale de 3m à 3m50.Température du lagon: proche de 25/26°.05h42 le 24.18h23 le 24.1016.8 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusSoleil généreux le matin.Le thermomètre réagit vite et affiche souvent des maximales assez généreuses pour la saison.Evolution diurne modérée s'étalant dans l'intérieur et sur les pentes mais avec une épaisseur limitée laissant les reliefs dégagés au dessus de 1500m.Les éclaircies restent majoritaires en journée sur le littoral.Le vent est le plus souvent faible sur l'île.La houle de Sud-Ouest s'amortit progressivement sur les côtes Ouest et Sud. La mer est agitée sur les côtes Est.En soirée le ciel se dégage et annonce une nuit calme.La journée de samedi devrait se dérouler sans risque pluvieux significatif.