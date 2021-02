A la Une . Encore beaucoup d'automobilistes sans permis et sans assurance sur les routes du week end

60 fonctionnaires de police étaient mobilisés ce week end pour votre sécurité sur les routes de l'île. Le bilan des infractions reste comme très souvent très impressionnant. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Février 2021 à 18:06 | Lu 1069 fois

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 13 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 février 2021.



Ces opérations ont permis de relever 102 infractions et 22 délits dont 8 personnes conduisant sous l'empire d'un état alcoolique (c'est-à-dire avec un taux compris entre 0,43 et 1,25 mg / litre d'air expiré), 6 automobilistes présentant un défaut d'assurance, 5 conducteurs arrêtés sans permis de conduire et 3 ont refusé d'obtempérer.



Au cours de ces différents contrôles, les forces de police ont également procédé à la constatation de 80 autres diverses contraventions au code de la route dont 6 non-respects de feu rouge / stop / priorité et 10 véhicules présentant un défaut de contrôle technique. 58 autres infractions diverses complètent le bilan du week end.