Encore 2 jours de grisaille et de pluie

La Réunion est sous l'influence d'un front pluvieux, des averses importantes ont été observées ce mardi. Voici les prévisions de Météo France pour mercredi et jeudi. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 18:01 | Lu 880 fois

Nuit de mardi à mercredi



La dégradation pluvieuse annoncée se confirme. La région du Volcan conserve un temps humide et pluvieux sur le sud et l'est du massif volcanique. Sur l'ouest, le ciel oscille entre passage nuageux et éclaircies. Plus au nord de l'île, la circulation nuageuse maintient une grisaille et une ambiance humide même si quelques éclaircies font de brèves apparition.



Mercredi



La grisaille matinale va persister une bonne partie de la journée. Malgré tout, quelques éclaircies alternent avec des passages nuageux sur les zones exposées au vent comme la région de Saint-Pierre et le littoral dionysien.



Les quelques pluies présentes sur l'est du Piton de la fournaise s'intensifient l'après-midi. Des averses localisées et de faibles intensités affectent les pentes de l'ouest du côté de Saint-Paul et de La Possession.



Les cumuls sont cependant faibles apportant juste un peu de fraîcheur. L'intérieur de l'île reste sous l'emprise nuageuse avec une humidité ambiante peu active.



Jeudi



La journée se déroule sous un ciel couvert et pluvieux. Les pluies sont plus abondantes sur la Côte Sauvage et sur les flancs Est du Volcan. En montagne, le relief est pris dans la grisaille et les nuages au-dessus de 500 mètres d'altitude.





