Municipales 2020 Encore 17 maires à élire ce dimanche

C’est le jour J pour les 41 candidat.e.s. encore en lice pour les municipales à La Réunion. 40 postulant.e.s. pour 17 places de maires encore disponibles, dans un scrutin marqué par un entre-deux tours interminable en raison de la crise sanitaire. Cette longue attente a rebattu les cartes ? Réponse ce soir aux alentours de 21h. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 06:03 | Lu 857 fois





L'installation des nouveaux maires fermée au public ou retransmise sur le net



Ce dimanche, les candidat.e.s. devront convaincre les électeurs réunionnais encore appelés aux urnes, qui ne s’étaient pas déplacés en masse lors du premier tour, coronavirus oblige. Pour rappel, le taux de participation n’a été que de 52% contre 65/70% en temps normal (



Pour ce second tour, les bureaux de vote ouvriront comme à l'accoutumée à 8 heures et les retardataires auront jusqu'à 18 heures pour accomplir leur devoir civique. Le mode de scrutin dépend du nombre d'habitants de la commune. Pour celles de moins de 1000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours.



Pour les communes de plus de 1000 habitants, ce qui est le cas des 24 communes de l'île, c'est un scrutin de liste, proportionnel à deux tours avec prime majoritaire, qui prévaut.



Si le premier tour a été marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus, le scrutin de ce dimanche s'inscrit dans la continuité du dispositif mis en place en mars, avec des masques grand public et du gel hydroalcoolique qui seront mis à disposition des votants. Le bureau de vote sera limité à trois personnes et le port du masque sera obligatoire. Au besoin, les membres du bureau de vote pourront demander aux votants de retirer leurs masques afin de vérifier leur identité.



Les membres des bureaux de vote et les scrutateurs seront eux équipés de visières et de masques de protection.



En début de semaine, les 17 communes de l'île concernées par ce second tour ont été dotées d'équipements de protection, à savoir 40 658 masques chirurgicaux, 330 204 masques grand public, 9 113 visières de protection et 1 685L de solution hydroalcoolique.



Par ailleurs, notons que pour ce second tour, les conditions du vote par procuration ont été assouplies. Si elles se font toujours auprès de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du tribunal judiciaire, il n'est plus désormais nécessaire de préciser un motif pour faire une procuration (handicap, obligations professionnelles, raison de santé, assistance à une personne malade ou infirme, obligations de formation).



De plus, la loi du 22 juin augmente le nombre de procurations par mandataire: chaque mandataire peut recevoir jusqu’à deux procurations.



Enfin, les officiers et agents de police judiciaire peuvent se déplacer auprès des personnes ne pouvant se rendre au commissariat, en gendarmerie ou au tribunal judiciaire, pour établir les formalités.



Pour les personnes ne pouvant se déplacer pour établir leur procuration, Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou leurs délégués, peuvent se déplacer à la demande des électeurs qui, en raison de l’épidémie de Covid-19, ne peuvent pas comparaître devant eux.



Les électeurs peuvent bénéficier de dispositif en saisissant les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Les électeurs indiquent alors la raison de leur impossibilité de se déplacer sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. Pour rappel, au premier tour, 7 maires avaient été réélus (Olivier Hoarau au Port, Michel Fontaine à Saint-Pierre, Olivier Rivière à Saint-Philippe, Stéphane Fouassin à Salazie, Bachil Valy à l’Entre-Deux, Patrick Lebreton à Saint-Joseph et Serge Hoareau à Petite-Île).Ce dimanche, les candidat.e.s. devront convaincre les électeurs réunionnais encore appelés aux urnes, qui ne s’étaient pas déplacés en masse lors du premier tour, coronavirus oblige. Pour rappel, le taux de participation n’a été que de 52% contre 65/70% en temps normal ( Abstention: Le virus électoral perd de sa contagion ).Pour ce second tour, les bureaux de vote ouvriront comme à l'accoutumée à 8 heures et les retardataires auront jusqu'à 18 heures pour accomplir leur devoir civique. Le mode de scrutin dépend du nombre d'habitants de la commune. Pour celles de moins de 1000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours.Pour les communes de plus de 1000 habitants, ce qui est le cas des 24 communes de l'île, c'est un scrutin de liste, proportionnel à deux tours avec prime majoritaire, qui prévaut.Si le premier tour a été marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus, le scrutin de ce dimanche s'inscrit dans la continuité du dispositif mis en place en mars, avec des masques grand public et du gel hydroalcoolique qui seront mis à disposition des votants. Le bureau de vote sera limité à trois personnes et le port du masque sera obligatoire. Au besoin, les membres du bureau de vote pourront demander aux votants de retirer leurs masques afin de vérifier leur identité.Les membres des bureaux de vote et les scrutateurs seront eux équipés de visières et de masques de protection.En début de semaine, les 17 communes de l'île concernées par ce second tour ont été dotées d'équipements de protection, à savoir 40 658 masques chirurgicaux, 330 204 masques grand public, 9 113 visières de protection et 1 685L de solution hydroalcoolique.Par ailleurs, notons que pour ce second tour, les conditions du vote par procuration ont été assouplies. Si elles se font toujours auprès de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du tribunal judiciaire, il n'est plus désormais nécessaire de préciser un motif pour faire une procuration (handicap, obligations professionnelles, raison de santé, assistance à une personne malade ou infirme, obligations de formation).De plus, la loi du 22 juin augmente le nombre de procurations par mandataire: chaque mandataire peut recevoir jusqu’à deux procurations.Enfin, les officiers et agents de police judiciaire peuvent se déplacer auprès des personnes ne pouvant se rendre au commissariat, en gendarmerie ou au tribunal judiciaire, pour établir les formalités.Pour les personnes ne pouvant se déplacer pour établir leur procuration, Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou leurs délégués, peuvent se déplacer à la demande des électeurs qui, en raison de l’épidémie de Covid-19, ne peuvent pas comparaître devant eux.Les électeurs peuvent bénéficier de dispositif en saisissant les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Les électeurs indiquent alors la raison de leur impossibilité de se déplacer sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.