Enceintes hi-fi : comment les choisir ?

Taille de la pièce, rendement, amplificateur hi-fi, fréquences, connectique. Tout de qu'il faut savoir pour avoir un son parfait. Enquête dans le monde si particulier et technique des enceintes hi-fi. Par Constance Dupont - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 08:18 | Lu 382 fois

Des enceintes adaptées à la taille de la pièce



Le choix d'une paire d'enceintes se fait en fonction de la dimension de la pièce. Les enceintes colonnes sont le must have pour les grandes pièces, les petites enceintes dites "bibliothèque" feront très bien l'affaire pour les pièces de moins de 30m2.

Afin d'éviter le problème d'écho, il est primordial de régler le son avec précision. Un beau son sera spatial, riche en harmonique.



L'amplification du son



Un amplificateur traite un signal audio pour le diffuser sur les enceintes Hi-Fi. Il est impératif de choisir une paire d’enceintes en fonction de l'amplificateur. Ainsi un amplificateur puissant est adapté pour alimenter des enceintes à faible rendement et sonoriser de grands espaces.

Le DAC (pour Digital Analog Converter) est un appareil qui s'intercale entre une source numérique (lecteur laser, lecteur MP3, sortie audio d'un ordinateur) et l'amplificateur, pour opérer la conversion en analogique.

Un DAC sera idéal si votre source est un smartphone ou un ordinateur, car il convertit le signal numérique de manière optimale pour le retranscrire avec justesse.



Bon à savoir : La puissance RMS correspond au volume sonore atteignable, cela ne joue pas sur la qualité de la transcription. Afin d'obtenir un son parfait, il faut de choisir une puissance d’amplification RMS d’au moins 50% de la puissance de l’enceinte. Plus la pièce est grande et plus il faudra poter pour des enceintes puissantes.



Les fréquences



L’oreille humaine est capable de percevoir les fréquences entre 20 et 20 000 Hz, l’enceinte Hi-Fi devra couvrir le panel de fréquence le plus large possible.



La réponse en fréquence est systématiquement communiquée dans les caractéristiques d'une enceinte Hi-Fi. Elle exprime tout simplement le panel de sons que sera capable de reproduire l'enceinte.

Entre 0 et 16 kHz les fréquences ne sont pas audibles, il s’agit de vibrations (plutôt que de sons) qui jouent sur le réalisme de certaines scènes cinématographiques : explosions, vents, etc.



Et l'importance de la connectique



Les câbles doivent être choisis avec soin car ils influent directement sur la qualité de la restitution du signal audio. En fonction des matériaux utilisés pour la conception du câble (cuivre, argent, etc.) et la qualité des connecteurs et du blindage, le câble gagne en performance. Un poste de dépense dans une installation hi-fi sur lequel il ne faut pas lésiner !



