A la Une . Encagoulés pour manifester : "Montrer que nous aussi on a des forces"

Des individus encagoulés font partie des rangs des manifestants. "On est des pères de familles qui ont peur pour leurs enfants et leur avenir. Si on est ici c'est parce que nos droits sont bafoués", expliquent-ils. Par N.P - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 16:15





"On est des pères de famille qui ont peur pour leurs enfants et leur avenir. Si on est ici c'est parce que nos droits sont bafoués. C'est un ras-le-bol total. On bafoue nos acquis, nos libertés, nos choix", poursuit-il.



Pourquoi ce code vestimentaire ? "C'est comme le GIGN. C'est un effet pour montrer qu'on est là et qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre qui peuvent faire peur", explique un autre, notant toutefois que le mouvement reste "pacifique". "Y'a les 500 frères qui ont fait pareil, on montre qu'on est solidaires avec nos amis de métropole et des Antilles", ajoute-t-il.

Comme la semaine dernière, des individus encagoulés et vêtus de noir faisaient partie des manifestants. "L'idée est de faire comprendre que nous aussi on a des forces, on ne les utilise pas de la mauvaise façon mais on vient manifester avec les gens, on les accompagne", explique l'un d'eux."On est des pères de famille qui ont peur pour leurs enfants et leur avenir. Si on est ici c'est parce que nos droits sont bafoués. C'est un ras-le-bol total. On bafoue nos acquis, nos libertés, nos choix", poursuit-il.Pourquoi ce code vestimentaire ? "C'est comme le GIGN. C'est un effet pour montrer qu'on est là et qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre qui peuvent faire peur", explique un autre, notant toutefois que le mouvement reste "pacifique". "Y'a les 500 frères qui ont fait pareil, on montre qu'on est solidaires avec nos amis de métropole et des Antilles", ajoute-t-il.