Courrier des lecteurs Encadrons l'usage des armes

1 personne assassinée tous les 2 jours à Marseille à la kalachnikov, De nombreux assassinats par des drogués, fanatiques ou délinquants aux USA y compris dans les lieux de cultes et les écoles …Avons-nous envie que d’ici 10 ans voire moins, notre pays devienne à son tour un pays où règne la peur voire la terreur ? Par M. HOARAU, lanceur d'alerte - Publié le Samedi 10 Juillet 2021 à 07:38

4000 points de deal en France avec une moyenne de 60 dealers et trafiquants chacun, soit plus de 40 par département et près de 250 000 trafiquants qui en vivent dans notre pays….



Il est grand temps de réagir sinon la population finira par voter encore davantage pour le R.N et pratiquer l’auto-défense en tirant sur tout ce qui bouge à chaque émotion. Parallèlement, on ne compte plus le nombre de femmes assassinées suite à des repas en famille ou amis alcoolisés… entre autres.



Il est donc grand temps de limiter strictement l’usage des armes aux clubs de tirs et de chasse en rangeant soigneusement les armes dans des hangars hermétiquement clos sous la responsabilité des présidents d’association. La vente d’armes, elle-même, devrait s’accompagner d’une identification des acquéreurs avec contrôle de leur bon équilibre psychique. Des saisies systématiques des armes devraient pouvoir être faites systématiquement chez tous les délinquants, fichés par la police.

Et bien-sûr, un renforcement considérable des brigades de surveillance sur le terrain pour une élimination drastique et rapide des points de deal.



Déjà très présente en raison de la crise sanitaire actuelle, la peur ne manquera pas s’il n’y a pas de réaction forte des autorités censées nous protéger, de s’insinuer encore davantage en chacun d’entre nous