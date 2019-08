En voilà une bien bonne : Les accros-fêlés-fondus-cinglés du téléphone

Dans la salle d’attente de chez mon dentiste, nous sommes 6 autour de la salle. Il y en a 5 branchés sur leur mobile, pianotant comme des fous, rigolant tout seuls, se « parlant » en silence à eux-mêmes… La porte de la salle donne sur le couloir par lequel arrive le praticien venant chercher ses patients.



Le premier contre cette porte, un monsieur d’une soixantaine d’années, est comme les autres, fort occupé à communiquer avec personne. Arrive le dentiste qui le regarde et l’appelle par son nom. Zéro ! Bonhomme n’entend rien. Le dentiste réitère son appel, deux, trois fois, toujours rien. Il a fallu que la secrétaire, à l’autre bout de la pièce, s’égosille, et que l’homme en face lui touche l’avant-bras pour que cette vieille toupie comprenne enfin qu’on le cherchait.



Il n’avait pas entendu le dentiste, pourtant à moins d’un mètre de sa chaise !



Après ça, on va dire encore que le téléphone portable permet de communiquer alors qu’en fait, cette communication purement virtuelle ne fait qu’éloigner les êtres humains les uns des autres.



L’autre jour, arrêt du bus 14 devant le Score Vauban. Une jeune fille (environ 18/20 ans) monte tout en continuant à pianoter sur son écran tactile. L’aurait mieux fait de regarder où elle posait ses pieds…Ce qui devait arriver arriva.



Elle s’étala de tout son long. Rigolade générale… Elle se relève furibarde, accusant le bus d’avoir une marche trop élevée. Bien fait !