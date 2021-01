En vacances à La Réunion, un conducteur zamalé, condamné à de la prison ferme

Communiqué de l'Escadron départemental de la Sécurité Routière



Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, un automobiliste métropolitain, en vacances sur l'île, est contrôlé à Saint Gilles par les motards de la Bmo de Riviere Saint-Louis, et verbalisé pour conduite après avoir consommé des produits stupéfiants notamment du Zamal. L'enquête démontre qu'il a emprunté et communiqué aux gendarmes le nom d'une autre personne. Placé en garde à vue, il s'avère qu'il conduisait sans permis de conduire; les faits étant commis en récidive légale.



Présenté ce jour devant le magistrat du parquet de Saint-Denis, l'individu est condamné en comparution immédiate à 16 mois de prison ferme. A l'issue du jugement, l'intéressé est conduit à la maison d'arrêt de Domenjod à Saint-Denis.



Lors l'audience, Jean-Christophe G., 26 ans, explique qu'il a pris le volant car sa compagne ne se sentait pas bien. Lors du contrôle, il n'a pourtant pas hésité à donner l'identité de son cousin, qui, lui non plus n'est pas titulaire du permis de conduire et n'est pas présent sur le département. Le parquet, compte tenu des 10 mentions sur son casier judiciaire dont 6 pour des infractions au code de la route, a requis 10 mois de prison pour la conduite sous stupéfiants et 4 mois pour usurpation d'identité.



Le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible de se fier aux dires du prévenu en raison de son lourd passé judiciaire. Le président du tribunal a prononcé une peine de 1 an de prison pour l'infraction à la conduite et de 4 mois pour l'utilisation d'une fausse identité. Jean-Christophe G. est condamné à 16 mois de prison et placé sous mandat de dépôt.