La grande Une En une semaine, 2 Réunionnais deviennent millionnaires

Les jeux de hasard sourient aux Réunionnais en ce moment. Entre le 25 septembre et le 2 octobre, 2 habitants de La Réunion ont remporté des cagnottes sur My Million. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 15:34 | Lu 8249 fois

Les tirages My Million du 25 septembre et du 2 octobre 2020 ont récompensé à chaque fois un joueur réunionnais. Ces deux nouveaux millionnaires viennent allonger la liste des chanceux de cette année 2020 qui sont maintenant au nombre de cinq, relaie Tirage-Gagnant.com