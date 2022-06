A la Une . En une heure, il ramasse seul 6kg de petits déchets à la Ravine des Sables

Amoureux de l’environnement, il prend souvent de son temps pour nettoyer les plages de l’île, seul ou en groupe. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 10:04

Habitué des opérations de nettoyage des plages, Lionel ne s’engage pas à moitié dans cette cause. Cet écocitoyen n’attend pas l’organisation d’évènements de groupe pour agir. Très souvent, il se rend seul sur les plages, muni de sa pince, pour ramasser les petits déchets. Malheureusement, il trouve toujours de quoi s’occuper.



Dimanche dernier, c’est sur le littoral de la Ravine des Sables qu’il s’est rendu. Fête des Pères oblige, c’est 6kg de déchets qu’il s’est vu offrir après une heure d’effort. Un cadeau empoisonné dont il se serait bien passé. C’est pourquoi il souhaite montrer la triste réalité et appeler à protéger les océans.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur