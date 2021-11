A la Une . En un coup d’œil, votre postier valide votre colis de fruits

Noël et ses traditionnels envois de colis exotiques approchent, malgré les directives phytosanitaires. Avec un nouvel agrément, après avoir travaillé avec la DAAF, les agents de la poste seront capables d’effectuer un contrôle visuel pour autoriser les fruits à quitter La Réunion. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 17:22

Bananes, mangues, fruits de la passion… Noël est l’occasion d’offrir des fruits péi, le plus souvent venant de la kour, à ses proches en métropole. La poste attend 20 000 colis au départ de notre île. Déposés le matin, ils partiront le soir-même direction l'Hexagone. Seulement, avec notamment la mouche des fruits, certains sont interdits à l’envoi, d’autres doivent être soumis à un contrôle. Les bananes et les noix de coco peuvent être envoyées librement. Concernant les poivrons, piments, mangues et agrumes comme le combava, qui peuvent potentiellement être piqués par la mouche des fruits, leur envoi est interdit.



Un agrément de la DAAF



Pour les letchis et les fruits de la passion, il sera possible de les expédier, sous certaines conditions. "Nous avons travaillé avec la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion) pour obtenir cet agrément. Nos agents sont capables d’effectuer un contrôle visuel qualitatif. Ils regardent si les fruits ne sont pas porteurs de la mouche des fruits ou s’ils ne sont pas abimés. Pour cela, il faut venir dans nos bureaux avec le colis ouvert", précise Valérie Deubel, directrice commerciale à la Poste.



Contrôle aléatoire à l’aéroport



Une seconde nouveauté concerne la création de deux dépôts ouverts la matinée, un à Pierrefonds et le second à Sainte-Clotilde au centre courrier du Chaudron. Dans la centaine de points de contact de la poste, 350 agents formés par leur manager sont capables de réaliser ce contrôle. Loïc Lebon au guichet du centre courrier du Chaudron est l’un d’eux. "On réalise un contrôle visuel, on regarde si tous les produits sont frais. Si ce n’est pas le cas, on demande aux personnes de récupérer leurs fruits. On vérifie également si ce ne sont pas des fruits interdits", précise Loïc Lebon.



De son côté, la DAAF procède à des contrôles aléatoires, en plus de celui de la poste, réalisés à l’aéroport. Toute personne voulant envoyer des fruits interdits s’expose à une amende.