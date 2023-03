A la Une .. En un après-midi, les gendarmes pincent 28 conducteurs avec le téléphone à la main

Ce vendredi, les gendarmes de la BMO de l'Est ont réalisé une opération de lutte contre les infractions génératrices d’accidents et les distracteurs au volant. En moins de trois heures, ce ne sont pas moins de 28 infractions pour usage du téléphone au volant qui seront relevées par les militaires. Par La rédaction - Publié le Samedi 18 Mars 2023 à 16:08

Ce vendredi 17 mars, entre 14 et 17h, les gendarmes de la BMO, assistés de militaires de la brigade de Sainte-Suzanne, ont réalisé une opération de lutte contre les infractions génératrices d’accidents et les distracteurs au volant.



Ciblant le secteur de la Marine, à Sainte-Suzanne, les militaires n’ont pu que constater que les messages de prévention ne parviennent pas à tout le monde. Ainsi, 28 usages du téléphone ont été relevés, ainsi que trois véhicules avec vitres trop teintées, deux émissions de fumée ou un défaut de contrôle technique.