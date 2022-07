A la Une . En un an, les prix à la consommation ont augmenté de 4,2% à La Réunion

L’INSEE vient de publier son rapport sur les prix à la consommation. Si l’augmentation n’a été que de 0,6% sur le mois de juin, elle de 4,2% sur l’année écoulée. Cette hausse est principalement causée par les prix des produits pétroliers et du transport aérien. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 09:12

Le communiqué:



En juin 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,6 % à La Réunion, après + 0,7 % en avril et mai. En juin, la hausse de saison des prix du transport aérien est particulièrement marquée, et s’accompagne du renchérissement des prix des produits pétroliers qui s’accélère. À l’inverse, la baisse des prix de l’alimentaire se poursuit, entraînée par ceux des produits frais, même si les prix des produits hors frais continuent d’augmenter. Par ailleurs, les prix des produits manufacturés sont stables

Sur un an, les prix augmentent de 4,2 % à La Réunion après + 3,8 % sur un an en mai. La forte hausse des prix des produits pétroliers s’amplifie et s’accompagne de l’augmentation des prix du transport aérien qui se poursuit. Dans l’alimentaire, la hausse des prix ralentit.

L’augmentation sur un an des prix à La Réunion est inférieure à celle mesurée en France hors Mayotte (+ 5,8 % en juin, + 5,2 % en mai).



Les prix à la consommation augmentent de 0,6 % en juin 2022 à La Réunion. Ils augmentent particulièrement pour l’énergie et les services. À l’inverse, les prix de l’alimentaire reculent, tandis que ceux des produits manufacturés sont stables.



La hausse des prix de l’énergie s’accélère à nouveau au mois de juin : + 3,3 % après + 1,1 % en mai et + 2,5 % en avril. Cette augmentation en juin est tirée exclusivement par le renchérissement des tarifs des produits pétroliers (+ 4,4 % après + 1,5 % en mai), sur fond de tensions internationales et de chute de l’euro face au dollar. Les prix du sans-plomb et du gazole augmentent respectivement de 6,0 % et de 4,3 %, tandis que le prix de la bouteille de gaz recule de 3,1 % grâce à la baisse des cotations (figure 1 et figure 2).



Avec + 0,8 % en juin, la hausse des prix des services se poursuit pour le quatrième mois consécutif. Les prix du transport continuent d’augmenter (+ 13,0 % après + 11,6 % en mai), tirés par ceux de l’aérien en haute saison. Les tarifs des services de santé augmentent à nouveau (+ 0,3 %), tandis que les prix des loyers et services rattachés, des services de communications et des « autres services » (services financiers, hôtellerie, restauration, etc.) sont stables.



La baisse des prix de l’alimentaire se poursuit en juin (- 0,4 % après - 0,2 % en mai). Comme en mai, la baisse est exclusivement portée par celle des produits frais (- 9,0 % en juin après - 9,4 %), qui contraste avec l’envolée des prix en février et mars après les passages des cyclones Batsirai et Emnati. Hors produits frais, en revanche, les prix augmentent encore en juin (+ 0,5 %) mais moins qu’en mai (+ 0,8 %). En particulier, les prix des huiles, beurres et margarines repartent à la hausse.



Les prix des produits manufacturés sont quant à eux stables.





Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 4,2 % (figure 3 et figure 4). C’est moins qu’en France hors Mayotte où la hausse s’élève à 5,8 % : la hausse des prix s’accélère davantage qu’à La Réunion pour les produits pétroliers et dans une moindre mesure, pour l’alimentaire et les services.



À La Réunion, l’augmentation des prix sur un an est toujours marquée par le renchérissement des tarifs de l’énergie (+ 26,6 % sur un an en juin, après + 23,3 % en mai et + 20,3 % en avril) qui se poursuit à un rythme soutenu, tirés par ceux des produits pétroliers.



Les prix des services augmentent de 2,3 % sur un an, entraînés par la hausse des prix des transports (+ 26,7 %) – en particulier ceux de l’aérien (+ 33,9 %) – et des autres services (+ 3,3 %).



Les prix de l’alimentaire continuent d’augmenter, malgré un rythme qui décroît (+ 4,7 % après + 5,4 % en mai et + 6,1 % en avril) en lien avec l’augmentation moins rapide des prix des produits frais (+ 7,1 % sur un an en juin, après + 19,5 % en mai). Toutefois, la hausse des prix de l’alimentaire hors frais s’accélère légèrement sur un an : + 4,6 % après + 4,2 % en mai, + 3,2 % en avril.



Enfin, la hausse des prix se poursuit sur un an pour les produits manufacturés (+ 2,5 %) et le tabac (+ 3,4 %).







