En un an, ils ont commis 32 vols dans le Sud

Trois hommes ont été jugés ce mercredi en comparution immédiate pour une série de 32 vols commis entre décembre 2021 et décembre 2022. L'un d'eux était mineur lors d'une partie de la commission des faits. Pour cela, ils n'hésitaient pas à démonter les tôles des toitures, pour parfois ne rien trouver à voler. Ils ont écopé de peines allant d'un à deux ans de prison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 10:22

Durant près d'un an, 32 entreprises du sud de l'île ont été cambriolées, ou du moins ont connu des tentatives. Les profils des sociétés visées étaient totalement différents. Ainsi, des pharmacies, des restaurants, des magasins de pièces auto, des fabricants d'aluminium, des vendeurs de peintures, des coopératives agricoles, ont été "visités" durant l'année. Les coffres-forts de ces entreprises étaient visés.



Si certaines n'ont rien perdu à l'exception du matériel dégradé, une entreprise d'aluminium a perdu 7000 euros. Un chéquier d'une coopérative agricole a été dérobé et 35.000 euros ont été encaissés. Mais bien souvent, le butin était compris entre 50 et 150 euros, voire du matériel.



Les enquêteurs de la police et de la gendarmerie, qui ont travaillé ensemble, disposaient de plusieurs éléments pour enquêter, notamment une grande quantité de vidéosurveillance. Si certaines vidéos montrent parfois 4 ou 5 individus, ils n'étaient que trois à être présentés au tribunal. Hugues* (41 ans), son neveu Killian* (18 ans) et Samy* (31 ans).

Des profils atypiques



En juillet 2022, Hugues est pris en flagrant délit lors d'une tentative de vol dans un magasin de peinture de Saint-Pierre. Son neveu sera également interpellé un peu plus tard dans la soirée, confondu par ses chaussures. Mais n'ayant pas été placés en détention, ils ont poursuivi leurs larcins. Si la présence de Hugues est confirmée sur la très grande partie des vols, ce n'est pas le cas pour ses deux comparses.



Pour Killian, il était encore mineur lors de la moitié de l'année et a été jugé par le tribunal pour enfants pour la première moitié. Il va reconnaître sa présence sur une grande partie des vols, notamment envers ses anciens employeurs au Tampon. Il a également des procédures en cours pour des vols avec d'autres jeunes.



C'est Samy qui va donner le plus de fil à retordre au tribunal. Impulsif, le trentenaire réagit de manière vindicative lorsque ses complices ou la présidente du tribunal évoquent certains éléments. Il ne reconnaît qu'un seul vol, celui où il est confondu par son pull retrouvé chez lui lors de la perquisition, mais nie le reste.



Tout au long du procès, les prévenus vont jouer un numéro d'équilibriste en tentant de se disculper au maximum tout en évitant de dénoncer leurs complices. Ils démentent une préparation des cambriolages, affirmant décider sur le moment. Si Samy est souvent impliqué par les témoignages des deux autres, ses coups de colère vont pousser Hugues et Killian à affirmer qu'il n'était pas là sur de nombreux vols.

"Ils ont un mode opératoire bien rôdé"



"On voit sur les vidéos qu'ils sont à plusieurs, mais nous n'avons des preuves matérielles que pour ces trois-là. Ils ont un mode opératoire bien rôdé. On voit qu'en plus de ce qui est volé, les entreprises doivent réparer les dégâts et en plus investir dans un système de surveillance alors qu'elles subissent des difficultés. Ils agissent comme des parasites pour la société", argue la procureure.



Pour la représentante du ministère public, Killian est le plus "cohérent et le plus honnête" dans ses explications. Pour Hugues, elle rappelle qu'il a nié au début sur les 31 faits sur lesquels il est impliqué. "Je ne sais pas s'il a un problème de mémoire, mais il a un problème de mauvaise foi", ajoute-t-elle en rappelant qu'il a laissé entendre que son neveu était la tête pensante du haut de ses 17 ans.



Enfin, pour Samy, inculpé pour 17 faits, la parquetière estime que "le degré de mauvaise foi atteint son apogée. On a trouvé chez lui des éléments. Il essaie de dire 'montrez-moi les preuves'. Certes, il n'apparaît pas sur les vidéos, même si quelqu'un de masqué a sa corpulence. Il est mentionné par les autres sur certains faits et pas d'autres, donc il est difficile de jouer la théorie du complot selon laquelle les autres veulent tout lui mettre sur le dos. Avec 19 mentions à son casier judiciaire, il connaît la musique et savait qu'il était moins risqué de rester dehors à faire le guet. Je le crois coupable sur 14 faits."



Elle requiert donc 4 ans de prison pour Hugues et Samy. Pour Killian et ses 17 chefs d'inculpation, dont l'autre moitié a été jugée par le tribunal pour mineurs, "il est passé dans la cour des grands avec cette équipe qui vise principalement les coffres-forts." Doutant de sa capacité à ne pas s'inscrire durablement dans la délinquance, elle demande une peine de 18 mois de prison, dont la moitié pourra être aménageable.



Tour à tour, les avocats de la défense ont tenté de mettre en lumière les zones d'ombre du dossier pour disculper leur client. Les robes noires se sont attelées à démontrer les doutes sur la présence de leur client lorsqu'ils le peuvent en détricotant chaque vol.



Finalement, le tribunal va les relaxer pour l'association de malfaiteurs. Faute de preuves dans certains cambriolages, ils sont chacun relaxés de certains vols. Néanmoins, jugés coupables pour le surplus, Hugues et Samy sont condamnés à 2 ans de prison ferme, tandis que Killian écope d'un an de prison ferme, dont la dernière partie pourra être aménagée. Ils ont également l'obligation de rembourser solidairement les parties civiles pour une somme avoisinant les 22.000 euros.



*Prénoms d'emprunt



