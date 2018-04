Mail ZinfosBlog à la Une En toutes confidences Margot Léger fait partie de ses jeunes femmes réunionnaises qui armée de son smartphone, fonce dans la vie. Elle a 25 ans. Après un CAP elle a décroché son Brevet Professionnel de Coiffure au CFA de Sainte Clotilde. De l'optimiste à revendre elle a ouvert un joli petit salon à Sainte Suzane où les clientes défilent toute la journée. Son talent est certain. Son rire est contagieux. Elle n’aime pas beaucoup lire mais elle y pense… Alors en toutes confidences elle a répondu à nos questions adaptées à sa personnalité.



1. La chanson réunionnaise que vous aimez : Dominique BARRET - Po ou mamzelle



2. L’endroit rêvé pour lire à La Réunion Au bord de la plage de l'ermitage



3. La personnalité (politique, sociale, culturelle, sportive) que vous admirez en secret à La Réunion et pourquoi ? Dimitri PAYET, car il représente au mieux La Réunion en métropole et qu'il est craquant ! LOL !



4. Votre coin (restaurant ou autres) préféré à La Réunion Restaurant préféré : Le reflet des îles avec des bons plats typiquement réunionnais



5. Votre auteur réunionnais préféré (compositeur, écrivain, musicien) Ils sont tous talentueux



6. Ce que vous détestez plus que tout à La Réunion (ou chez le Réunionnais) La mentalité créole "MALOKI"



7. Ce que vous avez envie de dire à propos de La Réunion à une personne qui ne la connaît pas : île intense aux mille couleurs et mille croyances.



9. Un rêve pour La Réunion : Avoir de la neige en hiver



10 : Et la lecture dans tout ça ? Je lisais au lycée maintenant je lis des journaux ou des magazines que j’achète pour le salon. Santé Magazine, Voici ou Paris Match : les articles sont très bien écrits et pertinents



11 : Un conseil pour un jeune de 15 ans qui « ne sait pas quoi faire plus tard » : Prends le temps de réfléchir, pose-toi les bonnes questions. Et surtout crois en tes rêves et écoute ton cœur ! C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui je suis très épanouie. Gillette Aho Lu 111 fois



