En souvenir du père René Payet, dix ans déjà !

Le père René Payet nous a quittés le 8 septembre 2011. Dix ans déjà ! mais c’est comme si, il était toujours là, tellement sa présence nous inonde. Pour marquer ce dixième anniversaire de son décès, quelques-uns de ses proches (ami-e-s et membres de sa famille) devaient, le dimanche 21 novembre 2021, se rencontrer, comme en 2016, à la Ligne des 400/Chemin Flamboyant, en vue d’un Kabar souvnans avec la participation de quelques artistes. Mais, la présente situation sanitaire nous contraint de reporter cette rencontre festive à une date ultérieure.



Entre-temps, il y a eu le départ des ami-e-s proches de René, notamment Brigitte Croisier et Lucien Biedinger, Claude Lung, Simon Lagarrigue…De ce fait, nous souhaitions également saluer leur mémoire en les associant à ce Kabar-Souvnans en hommage au père René Payet, dans le projet initial. Pour leur dire qu’ils, qu’elles, sont toujours parmi nous et avec nous, tout comme René Payet. C’est le paradoxe de cette absence/présence qu’est la mort. Lors de notre dernière rencontre en hommage à René Payet, Brigitte disait en terminant son intervention :



« I fo pas nou oubli sat Roné lété,

sat li la fé,

akoz li lé fé,

koman li la fé.

Zordi lé pa yèr,

I fo nou minn nou fé nout shomin.

Roné té idi souvan ˝Nou lé kapab˝.

Po komansé mon ti kozé

mwin la dit : ˝Roné i mank anou ˝

Mésoman Nelson i di anou :

˝Li mank pan ou, li lé ankor ek nou !

Roné i di anou : ̋Tyinbo˝