En semi-liberté, il frappe de nouveau sa compagne et retourne derrière les barreaux

Un jeune homme de 25 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violences et de menaces de mort sur sa compagne. Il est sorti de prison le 22 avril dernier et l'a de nouveau frappée 8 jours plus tard. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 18:22

Bryan M., 25 ans, enchaine les faits et les méfaits. Il sort de prison en semi-liberté le 22 avril dernier et lève une fois encore la main sur sa compagne le 30 avril qui suit. Alors qu'il a une interdiction de contact avec elle, il ne peut pas s'empêcher de vouloir revenir vers elle et, à chaque fois, elle accepte et ça finit mal.



En l'espace de quelques semaines, ce ne sont pas moins de trois faits de violence et un fait de menace de mort avec couteau sous la gorge. "Je vais raler la perpétuité pour toi", lui dit-il alors qu'elle ne veut pas lui répondre au téléphone. À la barre, il reconnait, mais pour chaque faits, il minimise : "J'ai mis mes mains autour de son cou mais je n'ai pas serré. J'ai mis un couteau sous sa gorge mais ce n'était pas le côté tranchant".



Lors des dernières violences, il est interpellé avec 2 g/l d'alcool dans le sang. "Elle aussi, elle boit, et elle aussi, elle est agressive", se justifie-t-il. Pour la partie civile, "elle sous son emprise et très fragile. Elle ne sait pas lui dire non". De son côté, le parquet estime que "l'emprise est le mot qu'il faut retenir. Il sort le 22 et recommence le 30 ! Il ne conteste pas mais minimise, il ne prend pas conscience de la gravité de ses gestes. Il faut protéger madame". La procureure requiert 18 mois de prison, la révocation du sursis précédent et l'application d'une peine de 8 mois qu'il n'a pas encore effectuée.



"Je n'ai pas vu d'emprise dans ce dossier. C'est compliqué quand il y a un enfant en commun de ne plus se voir. Cette fois, il a vraiment compris. Il faut que cela s'arrête dans les deux sens", plaide la défense.



Affichant pas moins de 15 mentions à son casier judiciaire, le prévenu est condamné par le tribunal à la peine de 12 mois de prison assortis d'un mandat de dépôt, la révocation de 6 mois et 2 mois de sursis ainsi que des interdictions de contact avec la victime.



