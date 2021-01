A la Une . En sang, elle saute du 2ème étage pour échapper à son bourreau !

L'audience de comparution immédiate de ce mercredi avait à juger, une fois de trop, une flopée de dossiers de violences sur conjointe. Du siège ou du parquet, force est de constater que les magistrats instruisent systématiquement ces affaires avec la détermination et la rigueur qui conviennent, compte tenu de la gravité des faits et leur répétition. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 17:12 | Lu 4878 fois

Alexis T. a 30 ans., il aime sa compagne mais ne supporte pas de la savoir avec un autre que lui. Le 18 janvier dernier, alors qu'il la sait avec un autre en scooter, son sang ne fait qu'un tour. Il se rend chez elle et, comme elle ne veut pas lui ouvrir, décide de passer le balcon ... au 2ème étage ! Il grimpe, pénètre chez sa dulcinée et en guise d'explication, lui colle une gifle. S'ensuivent des coups de poing, des claques, des objets cassés et des menaces de mort. "Je voulais la voir, on a discuté et je lui ai mis une gifle" s'explique t-il à la barre.



Pour lui échapper, elle saute du 2ème étage



Apeurée, blessée et en sang, la malheureuse finit par se réfugier dans la chambre, prenant soin de bloquer la porte avec un meuble. Malheureusement habituée aux violences à répétition, cette fois c'est différent : pour échapper à son bourreau, elle saute du 2ème étage. Elle se blesse à la cheville en tombant mais parvient finalement à fuir grâce aux voisins qui appellent les gendarmes de Saint-Paul. Il est interpellé et placé en garde à vue. Comme elle ne dépose pas plainte, c'est le parquet qui décide de le poursuivre. Ce jeune et élégant bipède affiche en effet, 18 mentions à son tableau de chasse dont une majeure partie pour violences.



Quelque peu vindicatif face au président, il tente de s'expliquer tout indiquant que les témoignages déposés contre lui sont "menteurs". Minimisant les violences habituelles pour lesquelles il comparait - il risque 20 ans de prison - il persiste sur les raisons de son pétage de plomb : "Elle était sur une moto avec un gars, elle se collait à lui. Quand on se dispute vous croyez qu'elle me regarde ? Elle aussi elle me frappe". On a juste envie de lui répondre : Heureusement ! Pour autant, les témoignages sont unanimes : "les violences sont régulières mais là, c'était plus violent que d'habitude". Au mois de novembre dernier, il y est allé tellement fort, qu'il lui a fracturé le plancher orbital avec, à la clé, une hospitalisation et une ITT de 30 jours, rien que ça !



Il lui met le canon d'un pistolet dans la bouche !



Pour fêter le nouvel an, il lui met le canon d'un pistolet dans la bouche ! Une fois encore, il explique que ce n'est pas vrai. "Il y a déjà 6 mois qui sont mis à exécution dès aujourd'hui d'une condamnation antérieure !" indique le parquet pour ses réquisitions. "Il encourt 20 ans de prison pour ces violences habituelles d'autant que de nombreux témoins accréditent les faits. Selon lui tout le monde ment, c'est une théorie du complot. Elle s'enferme et saute par la fenêtre ! Elle convulse et termine en état de choc. Il ne mesure pas la gravité des faits ce pourquoi je vous demande une peine de 5 ans avec mandat de dépôt" requiert la procureure de la République.



"Ce n'est pas une tâche facile compte tenu de son casier. Le parquet à raison, on ne frappe pas une femme ! Pour autant, il faut rester mesuré car 5 ans c'est une lourde peine. C'est un couple incompatible du style "je t'aime moi non plus". Nous devons garder à l'esprit, que l'hôtel Ibis - la prison de Domenjod - ne résout pas la situation. Ils en ressortent oisifs, bien musclés et profitent de Canal +. Ce sont des soins dont il a besoin. elle ne s'est pas portée partie civile, chacun doit prendre des responsabilités" plaide la défense. De retour de la geôle pour entendre la décision du tribunal, Alexis T. apprend qu'il passera les 4 prochaines années en détention avec l'interdiction d'entrer en contact avec la jeune fille.



Particulièrement énervé mais bien entouré par son escorte, il adresse quand même un message de sympathie à sa compagne en quittant la salle d'audience.



