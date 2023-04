En route pour une mobilité active

Autour de partages d’expériences, de mises en valeur d’actions, de recommandations au niveau des démarches ou de process à mettre en œuvre, collectivités, associations militantes, semto, et experts, ont pu participer à un cercle d’échanges autour du vélo ce vendredi 7 avril 2023 au siège du TCO. Plus d’une vingtaine de participants a pu se concerter sur les projets en cours du TCO et ceux menés sur les 5 communes. L’occasion de présenter les projets d’infrastructures cyclables, de dresser un bilan du service de Mobi’Ouest, de découvrir le service Free floating (dispositif qui met en libre-service : vélos puis, trottinettes et scooters sur la Possession et Saint-Paul en cours de déploiement), d’inscrire à leur agenda les prochaines actions évènementielles et de relayer les actions portées par la Caravane Sécurité Mobilité Active.Cette dernière est une initiative portée par le Collectif Réunionnais des Usagers de Bicyclette (CRUB) qui a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la pratique des mobilités actives sur tout le territoire. Il s’agit d’apporter des informations sur les mobilités actives (marches, vélos…) auprès de la population, de faire connaitre les associations militantes et proactives et de faire participer les élus à la concertations menées sur leur territoire.Cette rencontre a aussi permis de mettre l’accent sur la nécessité d’utiliser l’application GEOVELO, qui permet aujourd’hui de recenser les remontées terrains de ceux qui empruntent nos pistes cyclables afin que les collectivités puissent avoir un référentiel de données exploitables de leur territoire. Toujours dans l’objectif de pouvoir inciter à la pratique des mobilités actives, la formation des éducateurs et la sensibilisation à la bonne pratique et au bon usage du « Code de la Rue » dès le plus jeune âge ont été également mises en avant lors de ce temps riche d’échanges.