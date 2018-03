Culture En route pour les 9èmes Électropicales La 9ème édition du festival Électropicales commence ce soir, demandez le programme!

Du 18 au 20 mai : La Cité des Arts Électropicalisée



Jeudi 18 Mai de 19h à 02h - le PALAXA : tour de babel de la fête



Entre boogie, afro-beat et disco, les accents les plus brûlants de la planète se retrouvent dans une tour de Babel tout entière dédiée à la fête.

Au programme : Solstice, Sheitan Brothers, Marvin & Guy





Vendredi 19 Mai de 20h à 05h - Yin/yang en 4 Salles



Le teint d’albâtre des figures de proue du new wave, de la minimale et du technorock cohabite avec l’ébène des partisans du disco, du kuduro et de l’afrobeat.



*Salle Le Club - Le Fanal : Madamaude, Simon Vln, RAG - Dj, Il est vilaine, The Hacker



*Soundsystem Stage - Le Banyan : Afrikan Sound system, Zendemik Sound system, Equality HiFi feat. Jah Screechy, Congo Natty feat. Iron Dread



*Salle Afropicales - Palaxa : BoogzBrown, Azzèckq, Psychorigid, Nidia Minaj



*Silent Green Room : DJ Siane & St-Kro, Fabien Grondin & Da Skill



Retrouvez ici un zoom sur les Nouvelles scènes : Afropicales & Silent GreenRoom





Samedi 20 Mai de 20h à 05h - la tradition des samedis soir qui collent la fièvre !



Au Palaxa, le Cape Town Electronic Music Festival a carte blanche pour tout déboiter avec ses pointures de l’underground sudaf qui déferlent dans un raz de marée de sons de haute volée.



*Le Club - Le Fanal : Agrume, Agnesca, Sweely, Traumer, Ellen Allien



*Soundsystem Stage - Le Banyan : Dj Lokal, O’Fischa Sound System, Kebra Ethiopia Sound System & The University of Steppas, Aba Shanti



*Carte Blanche au Cape Town Electronic Music Festival - Palaxa : Taho, Ivan Turanjanin, The Fogshow, Stab Virus



*Silent Green Room : Dr SteW & Dj Siane, Fabien Grondin & St-Kro



Chaque soir : Food Truck & Kombi Sound System, à l'extérieur



Billetterie en ligne :

Samedi 20 mai, de 13h30 à 19h Electrokids à LaFabrik

Place aux djeun’s ! Ici, les kids sont les rois de la fête et peuvent se ruer sur la quantité d’ateliers dès 13h30 à La Fabrik. Devenir le parfait ti-festivalier : créer son bracelet, son sac, un masque de Dj, apprendre à danser, à mixer et à dessiner son affiche. Dès 17h, les ateliers sont suivis d'une Boum avec dj Flow-di (ouverte sans inscription)

La participation aux ateliers se fait à partir de 6 ans. Les kids restent sous la responsabilité des parents.

Tarif unique 2€ pour tous.



INSCRIPTIONS aux atelier à

Samedi 20 mai, de 14h à 18h: SpeedDating Artistes- Cité des Arts





Les speed datings à La Cité des Arts sont l’occasion de mutualiser les connaissances en vue d’apporter une professionnalisation à ceux qui veulent se lancer dans la grande aventure électronique.



Rencontres avec : Samuel Journet Président de Be Wild Production, Pierre-marie Oullion : Coordinateur artistique d’Arty Farty, du Sucre et du Festival Nuits Sonores, Lucas Vionnet Coordinateur et chargé de développement d’A.K.A., Ragnhild Lafon Directrice artistique de Barbi(e)turix et de Wet for me & Ivan TurAnJAnin Culture Marketing Manager chez Red Bull Afrique du Sud.





INSCRIPTIONS à Entre boogie, afro-beat et disco, les accents les plus brûlants de la planète se retrouvent dans une tour de Babel tout entière dédiée à la fête.Au programme : Solstice, Sheitan Brothers, Marvin & GuyLe teint d’albâtre des figures de proue du new wave, de la minimale et du technorock cohabite avec l’ébène des partisans du disco, du kuduro et de l’afrobeat.*Salle Le Club - Le Fanal : Madamaude, Simon Vln, RAG - Dj, Il est vilaine, The Hacker*Soundsystem Stage - Le Banyan : Afrikan Sound system, Zendemik Sound system, Equality HiFi feat. Jah Screechy, Congo Natty feat. Iron Dread*Salle Afropicales - Palaxa : BoogzBrown, Azzèckq,Psychorigid, Nidia Minaj*Silent Green Room : DJ Siane & St-Kro, Fabien Grondin & Da SkillRetrouvez ici un zoom sur les Nouvelles scènes : Afropicales & Silent GreenRoom http://mailchi.mp/ electropicales/afropicales-et- silent-green-room-les- nouvelles-scenes-electropicales Au Palaxa, le Cape Town Electronic Music Festival a carte blanche pour tout déboiter avec ses pointures de l’underground sudaf qui déferlent dans un raz de marée de sons de haute volée.*Le Club - Le Fanal : Agrume, Agnesca, Sweely, Traumer, Ellen Allien*Soundsystem Stage - Le Banyan : Dj Lokal, O’Fischa Sound System, Kebra Ethiopia Sound System & The University of Steppas, Aba Shanti*Carte Blanche au Cape Town Electronic Music Festival - Palaxa : Taho, Ivan Turanjanin, The Fogshow, Stab Virus*Silent Green Room : Dr SteW & Dj Siane, Fabien Grondin & St-KroChaque soir : Food Truck & Kombi Sound System, à l'extérieurBilletterie en ligne : https://www.monticket.re/ spectacle/les% 20electropicales%202017 Tarif unique 2€ pour tous.INSCRIPTIONS aux atelier à electrokids@electropicales. com Les speed datings à La Cité des Arts sont l’occasion de mutualiser les connaissances en vue d’apporter une professionnalisation à ceux qui veulent se lancer dans la grande aventure électronique.Rencontres avec : Samuel Journet Président de Be Wild Production, Pierre-marie Oullion : Coordinateur artistique d’Arty Farty, du Sucre et du Festival Nuits Sonores, Lucas Vionnet Coordinateur et chargé de développement d’A.K.A., Ragnhild Lafon Directrice artistique de Barbi(e)turix et de Wet for me & Ivan TurAnJAnin Culture Marketing Manager chez Red Bull Afrique du Sud.INSCRIPTIONS à speeddating@electropicales.com Zinfos974 Lu 2240 fois





Dans la même rubrique : < > Galigalang, l'écho des femmes de l'océan Indien à voir ce vendredi [VIDEO] Manu Kdé offre une chanson pour la fête des grand-mères