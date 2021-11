A la Une . En revenant du tribunal, ils menacent de mort les gendarmes

Deux hommes d’une vingtaine d’années ont été condamnés pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion. En septembre dernier, ils avaient insulté et menacé les gendarmes qui assuraient leur transfert du tribunal à la prison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 15:16

Bien que nés en 2001, Romain B et Anton S ont déjà respectivement 10 et 6 mentions chacun sur leur casier judiciaire et purgent leurs peines à la prison de Saint-Pierre. Le 2 septembre dernier, les deux prévenus étaient convoqués à la cour d’appel de Saint-Denis qui devait examiner l’une de leurs affaires. Mais ce jour-là, l’audience est reportée, ce qui ne plaît pas aux deux hommes.



Durant le trajet retour, c’est sur les gendarmes en charge du transfert qu'ils ont passé leur frustration. Selon Romain B, la situation s’est dégradée lorsqu’il a demandé une cigarette aux gendarmes, ce qui lui a été refusé. À partir de là, les militaires ont essuyé un torrent d’insultes.



Romain B est même allé plus loin en menaçant de retrouver les gendarmes quand il sera libre. "Saint-Leu c’est petit, si je vous trouve, je vous crève", a-t-il lancé aux gendarmes. Une fois arrivé, il est même allé jusqu’à refuser de sortir du fourgon, obligeant les forces de l’ordre à utiliser la force pour le ramener à l’intérieur de la prison.



À la barre du tribunal, les deux hommes tentent de nier les faits. Lorsque la Juge Gimeno-Cabrera leur rappelle que les gendarmes ont enregistré les insultes, ils tentent de minimiser les faits. "Les gendarmes ont aggravé la situation, on n'a pas parlé aussi méchant que ça", essaie de se justifier Romain B. Il assure que les militaires l’auraient passé à tabac et qu’il ne doit son salut qu’à l’infirmière de garde qui s’est interposée.



Pour la procureure Petitjean, l’ensemble des faits sont caractérisés. Elle requiert une peine de 4 mois de prison pour Romain B, accusé d’outrage, rébellion et menace de crime contre personnes dépositaires de l’autorité publique, et de deux mois contre Anton S pour outrage. Des réquisitions suivies par le tribunal. Les deux hommes sont directement repartis en prison.



