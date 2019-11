En réponse au courrier signé Furax

Courrier des lecteurs En réponse au courrier signé Furax





Oui, La CGTR Commerce s’appuie sur des accords collectifs et des arrêtés préfectoraux toujours en vigueur à ce jour, confirmé par le TGI de Saint Denis dans son jugement rendu le 13/11/2019.



Toujours en vigueur, cela veut dire toujours applicable aux entreprises qui relèvent des champs d’activité couverts par les accords collectifs.



Oui, ces accords méritent aujourd’hui d’être renégociés, nous l’avons demandé, cela depuis le début de la procédure, à savoir depuis 2016. Nous n’avons obtenu aucune réponse, le patronat se complait à être dans l’illégalité.



Pour information, il n’y a pas de président à La CGTR Commerce, mais un Secrétaire Général, un Bureau Fédéral, une Commission Exécutive, élu démocratiquement par les délégués de la branche Commerce et Services lors d’un Congrès. Et, je suis né en 1961 ... renseigne à ou avant cosé.



Oui, la CGTR est là pour défendre les intérêts des salariés, renseignez‐vous sur le nombre de dossier que nous portons au Prud’homme et bon nombre en ressort gagnant, preuve que des patrons véreux il en existe à la pelle.



Oui, La CGTR défend le repos dominical. La question est ; Quel société nous voulons pour nos enfants et petits‐ enfants ?



Une société de surconsommation dictée par le patronat et les investisseurs ?



Ou une société bénéficiant d’une journée pour se retrouver, s’épanouir et s’adonner à toutes sortes d’activité à leur guise (la liste est longue ...).



La CGTR Commerce ne s’autoriserait pas à dicter la conduite de qui que ce soit, contrairement à vous par le biais de ce courrier ...



Concernant les étudiants, pensez‐vous que, s’ils se voyaient octroyer une bourse convenable, on verrait autant d’étudiants vouloir travailler ? Pour en avoir discuté avec plusieurs étudiants, je peux vous assurer que non.



Les chiffres montrent, et c’est une certitude, que la première cause d’échec chez les étudiants, c’est justement le fait qu’il travaille ... Et 6 sur 10, qui travaille, abandonne leurs études pour entrer dans la vie active. On les retrouve bien souvent dans les magasins où ils ont commencé à travailler, ... du pain béni pour ces patrons.



Et, on se plaint par la suite d’un manque de médecins, docteurs, chercheurs ... et j’en passe.



Ah Pennes‐Mirabeau et son immense surface commercial, prendre sa voiture, sa femme, ses enfants et son chien et y aller en pique‐nique ... c’est ce modèle que vous voulez nous imposer ?



Encore une fois, nous ne dictons la conduite de personne ... sur l’affaire CGTR vs SOREBRIC, on est sur le droit du travail et essentiellement sur le droit du travail.



J’ose espérer Monsieur que vous n’avez jamais bénéficier de congés payés, que vous n’avez jamais eu à avoir recours à sécurité sociale, ... car ces dispositions seraient à votre sens rétrograde, non ?



Et j’ose espérer que vous n’étiez pas fonctionnaire, bénéficiant de la sur‐rémunération, Monsieur ...



