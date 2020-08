A la Une . En réponse à l'attitude du ministre, l'Intersyndicale lance sa saison

L'intersyndicale (CGTR, FSU, Solidaires et Saiper) regrette de ne pas avoir été reçue par le ministre et le fait savoir. Elle donne date pour la rentrée sociale.

Le communiqué :

Visite du ministre des outremers : tout ça pour ça !

A l’occasion de la visite du ministre des outremers, l’Intersyndicale avait souhaité être reçue en audience par M. Le Ministre afin de pouvoir aborder les problématiques spécifiques à notre département d’autant plus que la crise sanitaire en a révélé voire aggraver l’ampleur.

Le Ministre n’a même pas daigné répondre à notre demande préférant sans doute les opérations de communication qui ont émaillé ces 4 journées.



Outre ce refus de nous recevoir, nous regrettons l’absence d’une politique ambitieuse pour notre territoire qui en a pourtant bien besoin au regard de ces retards en matière d’emplois, de logements, de niveau de vie, de pouvoir d’achat, de services publics,…

Aucune des annonces faite par le ministre n’est de nature à répondre à ces défis.

C’est pourquoi nos organisations donnent rendez-vous à la population dans les prochaines mobilisations qui ne manqueront pas, en particulier celle du 17 septembre prochain.



Pour l’Intersyndicale CGTR, FSU, Solidaires, Saiper

