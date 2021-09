Sport En raison du pass sanitaire, la Ligue réunionnaise d’athlétisme annule ses championnats sur piste

Pour des contraintes liées au contrôle du pass sanitaire, la Ligue réunionnaise d’athlétisme annonce à ses clubs l’annulation des championnats sur piste. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 11:10

La lettre de la LRA aux présidents de clubs :



Chère Présidente,

Cher Président,



Compte tenu des contraintes logistiques et humaines liées à la crise et au contrôle du pass sanitaire, la Ligue se trouve dans l’obligation d’annuler ses championnats sur piste jusqu’à nouvel ordre.



Si les clubs souhaitent organiser des compétitions, ils s’engagent à respecter le protocole fédéral.



Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus cordiales.



