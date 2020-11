Société En raison des mesures sanitaires, la Cité des métiers ajuste son programme évènementiel

En raison des nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de la Covid, la Cité des métiers annonce un ajustement de son programme événementiel, notamment concernant la Semaine de l’entrepreneuriat qui démarre le 16 novembre.

Par NP - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 15:04 | Lu 471 fois

Le communiqué :

Suite aux obligations liées aux mesures sanitaires, la Cité des métiers ajuste son programme événementiel

Pour plus d’informations le public et les inscrits aux événements pourront appeler l’accueil de la Cité des métiers au 0262 70 03 03 à partir de lundi après-midi. Suite à l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2020 , prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion, la Cité des métiers informe que l’ensemble de son programme événementiel in situ à venir y compris La Semaine de l’entrepreneuriat co-organisé avec ses partenaires connaîtront quelques modifications, et ce afin de respecter l’ensemble des mesures sanitaires obligatoires.Pour la Semaine de l’entrepreneuriat prévu du 16 au 20 novembre 2020, les modifications du programme seront visibles sur l’agenda du site internet de la Cité des métiers dès ce lundi 16 novembre 2020 à la page dédiée à l’événement ainsi que nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.Pour plus d’informations le public et les inscrits aux événements pourront appeler l’accueil de la Cité des métiers au 0262 70 03 03 à partir de lundi après-midi.





