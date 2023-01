Communiqué En raison de travaux, le pont de la Rivière des Remparts sera fermé 2 nuits

Le CRGT annonce la fermeture du pont de la Rivière des Remparts les nuits du 19 et 20 janvier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 16:54

Le communiqué:



Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux d’aménagement de trottoirs sur le pont de la Rivière des Remparts, la circulation sera interdite dans les deux sens les nuits de jeudi 19 et vendredi 20 janvier de 20h à 5h.



Une déviation sera mise en place par les voiries communales.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur