En raison d’un bris de pare-brise, l’avion d’Air Austral reliant La Réunion à Mayotte fait demi-tour

Plus de peur que de mal pour les passagers du vol d’air Austral UU276 reliant La Réunion à Mayotte hier. Comme le rapportent nos confrères de L’info Kwezi, seulement quelques minutes après le décollage, le commandant de bord a remarqué une fêlure du pare-brise au niveau du cockpit. Il a donc décidé d’appliquer la mesure de sécurité en faisant demi-tour. Le Boeing 787-8 s’est posé sans encombre à Gillot.



Sur place, les équipes techniques se sont affairées à réparer l’appareil. Selon la compagnie, il s’agit d’un incident connu qui est intervenu en raison d’un différentiel thermique. La compagnie souhaite remettre l’appareil en circulation dès que possible.



Néanmoins, afin d’assurer l’acheminement des passagers, des ajustements de programme sont réalisés entre La Réunion et Mayotte et Mayotte vers la métropole.