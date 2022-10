En prison au Bénin, Arnold Cadet malgré tout jugé pour complicité de détournement de fonds à La Réunion

C'était un beau roman, c'était une belle histoire, sauf qu'elle a coûté 1.6 million d'euros à trois établissements scolaires de l'Ouest du département. Le comptable du lycée hôtelier de La Renaissance à Saint-Paul, des collèges Les Aigrettes et Plateau Caillou, Jean-Charles D. qui venait de vivre une rupture amoureuse, avait retrouvé l'amour. Mais sa belle était gourmande . Pour la garder, un de ses collègues lui avait conseillé de faire appel aux services d'un certain Arnold Cadet. Un charlatan qui, en invoquant les esprits, dont celui de "Gramoune Moussa", était capable de faire revenir l'être aimé.Mais pour cela, le gourou qui avait repéré la vulnérabilité du comptable demandait la multiplication des billets. C'est ainsi qu'en 2018, pris dans une spirale infernale, ce dernier avait réalisé de nombreux virements au profit de différents protagonistes qui se sucraient au passage. À l'issue d'une enquête et d'un procès en octobre 2020, plusieurs condamnations étaient tombées. Arnold Cadet avait écopé de 4 ans de prison dont un assorti d'un sursis probatoire ainsi que du remboursement de 1.257.700 euros au titre des dommages et intérêts à verser au Lycée La Renaissance.