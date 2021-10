A la Une . En plus du crash d'ULM, le PGHM sollicité à quatre reprises ce dimanche

Les hommes du Peloton de gendarmerie de haute montagne ont été particulièrement sollicités ce dimanche 10 octobre. Hormis l'importante intervention à flanc de falaise entre Mafate et le Maïdo, quatre autres incidents survenus sur les sentiers de l'île ont nécessité leur intervention. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 19:50

La liberté retrouvée grâce à la suppression des limitations de déplacement donnent des idées à nombre de randonneurs.



Déjà très sollicité dès les premières heures de cette matinée de dimanche au sommet du Maïdo, le PGHM a effectué quatre autres interventions de secours aux personnes aujourd’hui.



C'est tout d'abord un homme blessé aux genoux à Grand bassin qui a nécessité leur intervention, puis une femme blessée à la cheville au cratère Dolomieu au Piton de la Fournaise, mais aussi une femme victime d’un accident vasculaire cérébral à la Nouvelle, village de Mafate, et enfin un homme perdu et en bien mauvaise posture à hauteur du Bassin du diable à Saint-Denis ont été autant d'interventions qui ont jalonné ce dimanche dantesque pour les sauveteurs du ciel.