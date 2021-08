A la Une .. En plus du Covid, la Martinique et la Guadeloupe frappées par une perturbation tropicale ?

Comme si la Martinique et la Guadeloupe n'avaient pas déjà suffisamment à faire avec la crise du Covid, les deux iles des Caraïbes pourraient être touchées dans les heures qui viennent par une perturbation tropicale qui pourrait rapidement se transformer en dépression ou tempête tropicale. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 16:05

Le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis a alerté aujourd'hui qu’une perturbation cyclonique pourrait frapper les Caraïbes, notamment la Guadeloupe et la Martinique.



Le météore menace de devenir la sixième tempête tropicale de la saison des ouragans dans l’Atlantique. "Un renforcement progressif est prévu au cours des deux prochains jours, et la perturbation devrait se transformer en tempête tropicale pendant la nuit", a prévenu le NHC, basé à Miami dans son dernier bulletin d’information.



Pourraient également être concernées la Dominique, Porto Rico, les îles Vierges américaines et la République dominicaine.



La perturbation se trouvait à 65 km au sud-est de la Dominique mardi à minuit, heure locale. Elle pourrait se renforcer au cours des prochaines heures en dépression tropicale ou tempête tropicale.



Sa trajectoire ouest-nord-ouest lui ferait atteindre la Dominique dans un premier temps puis elle devrait atteindre Porto Rico ce soir.



A noter que selon les régions du monde, les mêmes phénomènes météorologiques ne portent pas les mêmes noms. Dans l'Atlantique, on parlera d'ouragans, dans le Pacifique sud et dans l'océan Indien de cyclones, et dans le nord-ouest du Pacifique de typhons.



