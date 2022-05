Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL En pleine préparation pour les Jeux Internationaux de la Jeunesse Bruxelles Cette année, ce sont des élèves du lycée d’Évariste de Parny au Bassin de vie de Plateau Caillou, qui prendront leur envol, direction la Belgique, pour représenter La Réunion durant les Jeux Internationaux de la Jeunesse du 30 mai au 4 juin 2022 à Bruxelles. Coachée de près par deux professeurs d’Éducation Physique et Sportive ( EPS ), Isabelle CHASTAIN et Laurence SOLDERA, l’équipe est constituée de sept élèves du lycée (trois filles, trois garçons et un reporter), Aubrée MICHEL, Marcia PANNETIER, Théa VALLET BARDET, Mathéo RIVIERE, Ambroise BLANC, Hugo SMITH, et Thomas HOARAU.

Des lycées du monde entier Organisé par des jeunes, pour des jeunes, en collaboration proche avec l’Union Nationale du Sport Scolaire ( UNSS ) et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger ( AEFE ), cet événement sportif exceptionnel destiné aux élèves de seconde, regroupe les établissements français de l’étranger, de métropole et d’outre-mer, au sein du lycée français, Jean-Monnet de Bruxelles, qui se réjouit d’accueillir les lycées du monde entier durant 5 jours.

Cette rencontre hautement sportive dans des villes mythiques et symboliques, tournera autour du sport, de la culture et du patrimoine. En quelques chiffres, cela représente au total :

5 continents

40 pays

11 activités sportives et culturelles

200 jeunes officiels

400 participants dont 200 filles + 150 000 élèves directement concernés par le programme des Jeux Internationaux de la Jeunesse Sport, culture et patrimoine Au programme de ses 5 jours de Jeux Internationaux de la Jeunesse, c’est tout un panel d’activités que les lycéens vont devoir affronter en équipe : Flag-rugby, badminton, course d’orientation, laser-run, course d’obstacles, cross training, … Tout un parcours du combattant attend nos jeunes sportifs Saint-Paulois.

Le but de cette manifestation internationale est de transmettre les messages universels qu’inculquent le sport et la culture : l’amitié, le partage, l’esprit d’équipe, le respect, l’écoute, … Autant de valeurs qui donnent du sens à l’intégration et à la réussite scolaire de nos jeunes. Ce sera dans un moment de partage et d’échange, que les écoles apporteront un petit bout de leur culture pour faire découvrir leur chez-soi, une véritable ouverture sur le monde pour nos élèves.

La Ville de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024, applaudit les efforts de ses jeunes Saint-Paulois et leur souhaite de briller lors de cette extraordinaire aventure internationale !

Saint-Paul fière de ses champions !







Dans la même rubrique : < > Circulation réglementée sur le Débarcadère Nos séniors : de véritables zarboutan