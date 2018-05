En pleine nuit, son véhicule garé dans une résidence incendié

Moulin Joli encore... Le quartier de la Possession, qui a vu sortir de terre ces dernières années une ville nouvelle, essentiellement résidentielle, collectionne les faits de petite délinquance. Gratuite même, comme la nuit dernière.



C'est dans la résidence Nirvala que les faits se sont passés. Plus exactement dans le parking plein air de la résidence. Fort heureusement, le parking en sous-sol a été épargné. C'est donc un véhicule garé sur la partie plein air qui a été mis à feu à 1H du matin. Deux autres ont été touchés par les flammes.



"Nous avons été réveillés par des bruits d'explosion", évoque une habitante et son compagnon. Mais c'est le véhicule d'un voisin - présent au moment des faits - qui a payé le prix de l'inconscience de personne(s) en mal de sensation forte ? Pendant les vacances comme par hasard les mésaventures de la sorte se multiplient. Si les résidents n'ont guère de doute sur le profil des incendiaires, ils ne peuvent que constater les dégâts et surtout le climat d'insécurité qui prévaut dans ce secteur. Déjà il y a deux ans, des cambriolages avaient terni la réputation des lieux. Il y a un an, une résidence toute proche avait également été menacée avec un fusil à pompe.



On pensait être plutôt à l'abri à côté d'une école, l'école Eloïse Junon, mais ce n'est pas le cas, affirme cette habitante qui déplore aussi l'immobilisme de l'agence Citya, celle qui a repris en gestion le parc locatif Apavou. Ils nous ont bien fait comprendre de ne pas ébruiter ces actes d'incivilité, rapporte cette résidente, car ils ont évidemment peur de faire fuir de futurs locataires. Depuis six mois, le portail n'a pas été réparé et la résidence est ouverte à tous les vents et "l e syndic de copropriété nous répond qu’il vient de reprendre la gestion locative...", patiente avec rage cette locataire.