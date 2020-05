En plein confinement, ils campent sur le site naturel de la Marine de Vincendo

Alors que le confinement doit se poursuivre jusqu'au 11 mai, c’est au coeur de la Marine de Vincendo, écrin de verdure et littoral rocheux, que certains ont décidé de s’installer.



Sous les vacoas face à la mer, des personnes ont planté une dizaine de tentes et passent la période de crise sanitaire au grand air, en camping sauvage, s'est étonné un Zinfonaute ce dimanche.



Pourtant, sur le site classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sous gestion du Conservatoire du littoral, le camping, le bivouac, les feux, les dépôts de déchets et la circulation des véhicules à moteur sont interdits, confinement ou non.