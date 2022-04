Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL En patrouille avec la brigade de nuit de la Police municipale

Mis en place depuis deux mois maintenant, l’heure est à l’évaluation du dispositif brigade de nuit piloté par la Police Municipale.



Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, Sébastien GUYON, élu en charge de la sécurité, le directeur de la Police Municipale, Thomas ADAME et les agents de la brigade de nuit ont sillonné la station balnéaire : Roches Noires – Boucan Canot – centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains la nuit de samedi soir.



Ce nouveau dispositif vise à assurer la sécurité et la tranquillité des usagers qui viennent sur le littoral en soirée le weekend.



La brigade de nuit est opérationnelle du jeudi au samedi de 21h à 7h. Ces derniers jours d’opérations, elle a réalisé des rappels à l’ordre sur la réglementation du code de la route, de la sécurisation aux abords des supermarchés, restaurants, bars, boîtes de nuit, bâtiments communaux, rappels de nuisances sonores…



Pour le premier magistrat, il est important de pouvoir évaluer le dispositif pour le rendre plus performant sur le long terme, informer les passants et commerçants, prendre en compte également des doléances, établir un contact direct avec les forces de police sur le terrain…



Un travail de collaboration qui doit rassurer et mettre en sécurité les usagers, apaiser les différentes tensions qui peuvent exister et de surtout rendre attractif et dynamique la station balnéaire.





