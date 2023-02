A la Une . En passant à près de 190 km de La Réunion, Freddy laisse peu de traces

Le cyclone tropical intense est passé au plus près de la Réunion à près de 190 km au nord de l'île hier vers 22h30. Freddy s’éloigne maintenant après avoir laissé quelques pluies et de bonnes rafales de vent, notamment sur les hauteurs. La nuit et une partie de la matinée ont donc été agitées mais le beau temps a vite fait son retour, comme en témoignent ces images. Par NP - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 08:35











A la Plaine des Cafres, après des rafales enregistrées à 115km/h dans la nuit au passage du cyclone tropicale intense à un peu moins de 200km, le vent joue les prolongations jusque tard dans la matinée. Vidéo M-F et P.B