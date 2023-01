A la Une . En moyenne, un fumeur dépense 207 euros par mois pour son addiction

Une étude commandée par l’Alliance contre le tabac (ACT) révèle qu’un fumeur dépense en moyenne 207 euros par mois, mettant en difficulté les plus modestes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 15:20

C’est en moyenne 207 euros par mois, soit 2.484 euros par an, que dépense un fumeur, révèle une étude de l’ACT publié ce lundi 9 janvier. Ce collectif d’associations lance une nouvelle campagne de sensibilisation appelée "L'industrie du tabac ne ruine pas que la santé".



L’ACT alerte des conséquences pour les plus modestes. Ainsi, ce sont près de 30% des dépenses d’un ménage vivant sous le seuil de pauvreté qui sont consacrés à cette addiction. "Parmi eux, la moitié a renoncé à des dépenses de première nécessité telles que l'alimentation, les frais de santé ou les produits d'hygiène", déplore l’Alliance contre le tabac dans une interview accordée à France Info.



Autre constat alarmant, "plus le revenu est faible, plus la prévalence du tabagisme quotidien est élevée". La part de fumeurs quotidiens en France est deux fois plus élevée dans les classes les plus modestes, ce qui contribue à accroître les inégalités sociales et de santé.



L’ACT a lancé une campagne de sensibilisation et demande des mesures adaptées pour les plus modestes. Elle souhaite la gratuité des substituts nicotiniques. L’Alliance contre le tabac demande également des incitations financières de la part de l’État, puisque les 2/3 des fumeurs indiquent que cela les encouragerait à arrêter.



