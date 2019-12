En mode estival avec la pluie de l'après-midi dans les hauts pour rafraîchir un peu

➡️e soleil matinal ne s'inscrit pas dans la durée. Des nuages s'agrègent rapidement aux pentes.Les thermomètres affichent une ascension rapide après 7 heures.En fin de matinée des averses sont observées dans les hauts du Nord-Est. Quelques coups de tonnerre sont envisageables comme la veille.➡️le gris est menaçant dans l'intérieur et s'accompagne souvent de précipitations sur les pentes du Nord et de l'Est mais aussi vers Colimaçons et localement les hauts de l'Ouest.est faible en général. Mais il s'accélère localement vers le Port et Sainte Rose. Quelques rafales sont également possibles vers Saint Paul et la Plaine des Cafres.Comme mercredi des accélérations locales sont possibles sous les averses.🌊 La mer est peu agitée avec toutefois la persistance d'une houle résiduelle sur les côtes Sud et Sud-Ouest.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h32 le 12 --18h51 le12🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :