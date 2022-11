En mémoire de Paul Vergès

Le 12 novembre 2022, il y aura 6 ans que Paul Vergès nous a quitté. Depuis ce jour, chaque anniversaire est l’occasion pour le PCR de commémorer la mémoire de son fondateur et l’une des personnalités politiques les plus influentes.



Cette année, nous invitons la population au partage du traditionnel dépôt de gerbe au cimetière paysager du Port, à 9h.



Ensuite, à 10h30, nos camarades de St Denis invitent à faire connaissance avec l’Espace Paul Vergès, situé à la rue Mal Leclerc, un peu après le Petit BAZAR.



A travers ce moment de souvenir, le PCR salue toutes les initiatives qui consistent à « …faire vivre la mémoire de Paul VERGÈS pour que personne n’oublie sa contribution à notre île et au monde, poursuivre ses combats inachevés, tout en menant les luttes qui relèvent de notre temps… ».(Le Port, 12 Nov 2021).



Nous vous remercions par avance de votre présence.



Bureau presse PCR



NB. (L'espace reçoit ce jour-là, son exposition florale mensuelle).