Communiqué En mars, La Réunion célèbre le plaisir de la lecture et des mots

Pour sensibiliser les réunionnais à l’importance de la lecture, déclarée cette année "grande cause nationale", et manifester ensemble son attachement au livre, La Réunion se mobilise et célèbre le plaisir de lire. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 16:24

#10marsjelis: quart d’heure de lecture national



Jeudi 10 mars 2022, tous les lecteurs sont invités à parcourir quelques pages d’un livre durant quinze minutes, à la maison, dans les transports, à l’école, au travail…



Le quart d’heure de lecture à La Réunion aura lieu à 10h ainsi qu’à 13h pour se joindre aux lecteurs de l’Hexagone.



Pour participer, il vous suffit de choisir un livre et un lieu. Il est également possible de rejoindre un groupe. Pour ce faire, consultez le programme des manifestations littéraires ou bien encore organisez un rendez-vous grâce aux ressources en ligne.



Semaine de la langue française et de la Francophonie



Du 12 au 20 mars, se déroulera l’édition 2022 avec pour thématique : « Ça (d)étonne ! ».



Ce temps fort est l’occasion de valoriser les multiples projets réalisés dans le cadre de l’opération de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots ».



À La Réunion, la manifestation célèbrera le français dans toute sa diversité au travers d’opérations telles que festival de contes, « kabar laparol détonn » et autres spectacles…



Le Printemps des Poètes



Du 12 au 28 mars 2022, la filière du livre et de la lecture s’associe aux acteurs du spectacle vivant pour honorer poètes et fonnkézèr au travers de propositions variées : consultation poétique, kabar au féminin, duo musical, concours, films d’animation et autres ateliers.



En bibliothèque, en établissement scolaire ou sur les réseaux sociaux, plus de 80 événements et près de 50 auteurs, poètes, conteurs et artistes invitent à célébrer le plaisir de la lecture et des mots.