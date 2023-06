Communiqué En juin, on parcourt 2024 km pour le sport santé pour tous dans le cadre des JO 2024

Du 8 au 30 juin 2023, la FEHAP lance le "Challenge 2024 km" pour promouvoir le sport santé pour tous et la solidarité par le sport. Objectif : promouvoir le sport santé pour tous et la solidarité par le sport. Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 11:48

Le communiqué :



Du 8 au 30 juin 2023, la FEHAP lance dans toute la France le « Challenge 2024 km » pour promouvoir le sport santé pour tous et la solidarité par le sport.



Le défi est de parcourir 2024 km par région avec les salariés, les personnes soignées et accompagnées, les familles, les aidants, les bénévoles de nos établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.



En effet, la FEHAP et les établissements adhérents s’engagent en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris en 2024 à promouvoir le sport-santé pour tous.



Le sport et l'activité physique permettent la rencontre, l'inclusion sociale, la révision des préjugés et des croyances sur soi et sur les autres, le développement des compétences psycho-sociales, le dépassement de soi et l'épanouissement en collectif.



Plusieurs actions et événements seront proposés en 2023 et 2024 pour porter la cause du sport au bénéfice de la prévention et de la promotion de la santé, d’utiliser l’activité physique et le sport pour améliorer la qualité de vie des personnes soignées et accompagnées et déconstruire les préjugés dont elles souffrent.



Durant le mois de juin 2023, sur l’île, pour le « Challenge 2024 km », plusieurs associations, professionnels et personnes accompagnées en situation de handicap, en difficulté sociale… se mobilisent pour atteindre l’objectif de parcourir plus de 2024 km en marchant, en courant, en nageant ou en roulant en vélo ou en fauteuil...



Retrouvez des exemples d’événements organisés à cette occasion :

- Fondation Père Favron : le samedi 17 juin, dans le cadre des Foulées solidaires de Bras-Fusil les personnes en situation de handicap accompagnées par la Fondation vont parcourir le circuit de leur choix : 4 et 10 km.

- La Halte du Père Etienne Grinenberger organise des marches avec les personnes accueillies dans les résidences sociales.

- Asetis organise des parcours santé avec les personnes accompagnées dans le cadre des ateliers thérapeutiques.