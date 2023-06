Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL En juin, Saint-Paul célèbre le Yoga

Découvrez la magie du yoga lors de la Journée internationale du yoga à Saint-Paul ! Du 17 au 28 juin, la ville de Saint-Paul accueille un événement d’une semaine dédié à cette pratique millénaire qui apporte bien-être et équilibre à tous ceux qui la pratiquent. Cette année, le thème de l’événement est le trouble de l’attention. Organisé par l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles et soutenu par la municipalité de Saint-Paul et le Consulat général de l’Inde à La Réunion, cet événement met en valeur les bienfaits du yoga dans trois lieux emblématiques de la ville. Que vous soyez débutant ou expert en yoga, cet événement est ouvert à tous et offre une occasion idéale de découvrir ou d’approfondir votre pratique. La Journée internationale du yoga à Saint-Paul est une occasion unique de vous immerger dans cette discipline ancestrale tout en découvrant la culture indienne qui l’a inspirée. Des démonstrations de yoga spéciales et des ateliers sur la philosophie et la méditation vous permettront de plonger plus profondément dans cet art de vivre holistique. Que vous soyez un habitant de Saint-Paul ou un visiteur de passage, ne manquez pas cette semaine spéciale dédiée au yoga ! C’est une opportunité rare de prendre soin de votre corps et de votre esprit, de vous détendre et de vous ressourcer dans une atmosphère conviviale et bienveillante. Réservez dès maintenant votre place pour la Journée internationale du yoga à Saint-Paul. Que vous soyez un yogi aguerri ou un débutant curieux, cet événement vous offrira une expérience inoubliable qui vous permettra de trouver l’harmonie intérieure et la paix que vous recherchez. Informations et réservations au 02 62 34 58 72.





Dans la même rubrique : < > Des sessions de golf pour les marmay de Bellemène et de Bras canot ce matin Visite de Saint-Paul par les CM1 et CM2 de l’école Sainte-Bernadette à Bellemène