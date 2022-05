La grande Une En interpellant un Bénédictin, les gendarmes tombent sur un véritable arsenal

Grosse saisie d'armes et de munitions chez un particulier dans la cité bénédictine ce samedi. Son interpellation est survenue à la suite de menaces proférées justement à l'aide de ces armes. Par RL - Publié le Dimanche 22 Mai 2022 à 16:55

Les gendarmes de Saint-Benoît ont procédé samedi en fin d’après-midi à l’interpellation d’un homme faisant l'objet d'un signalement suite à des menaces avec arme.



Au domicile du Bénédictin, les militaires ont saisi un véritable arsenal constitué de six armes d’épaule, de quatre fusils harpon, d'un arc, d'un sabre japonais de type katana, de trois pistolets d’alarme et de cartouches de calibre 12.



L'homme interpellé, né en 1974 dans cette même ville de Saint-Benoît, est sans profession. Il a été interpellé sans opposer de contrainte.