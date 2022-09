En images : visite de Gérard Andriamanohisoa sur le Territoire Nord

Gérard ANDRIAMANOHISOA, Secrétaire d’État chargé des Nouvelles Villes et de l’Habitat auprès de la Présidence de Madagascar, a été reçu par Maurice GIRONCEL le vendredi 23 septembre 2022, accompagné de sa délégation pour une visite des équipements de La CINOR. Au menu de cette visite : le téléphérique Papang , mais aussi de la station d’épuration du grand Prado et la Cité des Arts Beaucoup d’échanges ont été faits sur les perspectives de développement de villes nouvelles et l’aménagement des zones rurales équilibrées. La volonté de développer de façon durable, intelligente et concertée est partagée, entre les représentants de la Grande Île et la collectivité du Territoire Nord.