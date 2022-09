Rubrique sponsorisée En images : les Rencontres Économiques du Territoire 2022

Maurice GIRONCEL a insisté sur le fait que « La CINOR a mis en place dès le début de la crise des mesures pour adapter sa politique d’achats et accompagner les TPE/ PME face aux nouvelles difficultés rencontrées. Sans service public, il n’y a pas de développement économique et pas de cohésion sociale ». Le jeudi 22 septembre 2022 s’est déroulée à la NORDEV la deuxième édition des Rencontres Économiques du Territoire organisée dans le cadre de la stratégie du bon d’achat engagée par la CINOR depuis maintenant 9 ans.Cette rencontre est un moment unique pour rassembler acheteurs publics, entreprises et organisations professionnelles et échanger sur les programmes d’activités. De plus, c’est aussi l’occasion de recréer un lien de confiance entre acheteurs et fournisseurs, donneurs d’ordres et prestataires.Maurice GIRONCEL a insisté sur le fait que « La CINOR a mis en place dès le début de la crise des mesures pour adapter sa politique d’achats et accompagner les TPE/ PME face aux nouvelles difficultés rencontrées. Sans service public, il n’y a pas de développement économique et pas de cohésion sociale ».